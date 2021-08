Salmon Evolution-aksjer på flyttefot

Romsdalsfisk AS, som eier nærmere 21,1 millioner aksjer (tilsvarende 6,9 prosent) i Salmon Evolution, har bestemt seg for en utfisjonering der alle disse aksjene overføres til aksjonærer i Romsdalsfisk AS, går det frem av en børsmelding.

Etter dette vil Romsdalsfisk AS ikke lenger ha aksjer i Salmon Evolution.

Blant Romsdalsfisk-aksjonærene er styremedlem Kristofer Reiten i Salmon Evolution. Hans selskap Bortebakken AS vil som en følge av utfisjoneringen motta nesten 6,4 millioner Salmon Evolution-aksjer (tilsvarende 2,1 prosent).

Etter dette vil Reiten (gjennom kontrollerte selskaper) eie 7,44 millioner aksjer (tilsvarende 2,4 prosent eierandel) i Salmon Evolution.

Bortebakken AS eier 30,3 prosent av Aukra-baserte Romsdalsfisk AS.