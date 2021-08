Inntektene nesten doblet

Islandske Arctic Fish, som eies 51,3 prosent av Norway Royal Salmon, slaktet og solgte 1.824 tonn laks i andre kvartal. Dette var opp fra 805 tonn i samme periode i fjor. Topplinjen gikk fra 53,3 millioner i fjor til 99,8 millioner kroner i år.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) steg fra 2,1 til 14,7 millioner kroner, noe selskapet forklarer med bedre prisoppnåelse, høyere volum og lavere produksjonskostnader.

Regnskapet er godskrevet med biomassejusteringer på 42,7 millioner kroner, grunnet høyere forward-priser, mot ingen biomassejusteringer i andre kvartal i fjor.

Oppdrettsvirksomheten landet et operasjonelt driftsresultat (EBIT) pr. kilo laks på 9,66 kroner, opp 3,88 kroner i tilsvarende periode i fjor.

Styret viser i rapporten til et positivt syn på lakseprisene i 2021, men at coronasituasjonen fortsatt utgjør en risiko. Samlet salgsvolum ventes til 12.000 tonn for inneværende år, mens nåværende produksjonstakt indikerer en økning av slaktevolumene fra tidligere estimater.

Rapporten her.

Presentasjonen her.