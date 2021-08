Når ikke opp til analytikernes forventninger

Norway Royal Salmon (NRS) endte opp med et operasjonelt driftsresultat før verdijusteringer på 94 millioner kroner. Det er en nedgang fra 120 millioner i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Direkt hadde analytikerne på forhånd ventet et driftsresultat før justeringer på 116 millioner kroner.

Driftsresultatet pr. kilo endte på 11,74 kroner, ned fra 17,06 kroner pr. kilo i andre kvartal 2020.

– Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, sier konsernsjef Charles Høstlund i en kommentar.

Budkrig

Fredag morgen ble det kjent at SalMar har lagt inn et bud på NRS på 270 kroner pr. aksje.

Det verdsetter selskapet til cirka 11,8 milliarder kroner, og er 12,5 prosent høyere enn budet NTS la frem i midten av juli.

NRS-styret melder like etter kvartalstallene mandag at de er tilfredse med at det har kommet inn et bud høyere enn det fra NTS på 240 kroner pr. aksje.

«Det skal imidlertid bemerkes at tilbudet fra NTS er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50 prosent av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar)», heter det i meldingen.

Gitt den betydelige prisforskjellen mellom de to budene, anbefaler styret nå NRS-aksjonærene om å ikke akseptere budet fra NTS. De påpeker også at de vil gå gjennom tilbudsdokumentet fra SalMar når det publiseres, og vil da offentliggjøre en formell uttalelse.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.336,83 1.289,33 Operasjonelt driftsresultat 94,00 119,67 Resultat før skatt 326,42 118,15 Resultat etter skatt 275,73 97,79