Biolog om pukkellaksen: – Den er en klimavinner

– Det er en ekstrem vekst. Den vokser raskere enn oppdrettslaks, og den er ekstremt dyktig til å tilpasse seg, sier ferskvannsbiolog Rune Muladal, som er daglig leder i forsknings- og konsulentselskapet «Naturtjenester i Nord», til NRK.

Myndighetene, med Miljødirektoratet i spissen, har satt i gang en storoffensiv for å få bukt med pukkellaksen. Hittil i år har 70.000 av den upopulære laksen blitt fanget i norske vassdrag, primært i Troms og Finnmark. For en måned siden var tallet 13.000.

På tross av store uttak fra flere elver i nord, frykter Muladal større tilsig av fisken.

– Gytebestanden er nå større enn i 2019. Hvis man tenker videre, så kan man se for seg at det vil komme mye i de elvene, også om to år, sier Muladal.

På oppdrag for Statsforvaltningen overvåker og kartlegger Muladal mengden av denne laksen i elvene i Troms og Finnmark. Han synes pukkellaksen er skremmende og fascinerende på samme tid.

– Den har veldig kort levetid, kun to år. Det gjør den til en spesialist på mange måter. Den har mulighet til å gjøre raske endringer i livshistorien. Skjer det endringer i naturen, så kan hele den bestanden med pukkellaks respondere raskt, sier Muladal.

Til sammenligning vil en atlanterhavslaks, som lever mellom 6 og 10 år, bruke mye lengre tid på å respondere på endringer i naturen, forklarer han.

– Pukkellaksen er en klimavinner. Den trives i et varmere klima, sier han.