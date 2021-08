– Ser noe oppsiderisiko i mulig nytt SalMar-bud

ABG Sundal Collier høyner kursmålet på Norway Royal Salmon til 282 kroner og gjentar sin hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

Kursmålet ligger 12 kroner over SalMars indikerte budet på 270 kroner pr. aksje.

«Vi ser noe oppsiderisiko i et mulig nytt bud fra SalMar når vi medberegner synergier, som kan løfte fair value i NRS til over 300 kroner, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til budkrigen og hvordan det vil spille seg ut med NTS som eier mer enn en tredjedel av aksjene», heter det.

Etter en gjennomgang av verdsettelsen har meglerhuset ifølge nyhetsbyrået nedjustert gjennomsnittlig kapitalkostnad fra 7,0 til 6,3 prosent (likt med SalMar), og kommer til det nye kursmålet ved å bruke SalMars multipler.

Avventer SalMar-dokument

NRS-aksjonærene kan uansett glede seg over at budkrigen mellom NTS og SalMar har sendt aksjekursen opp 63 prosent siden midten av juli, da NTS kom med sitt første bud på 209 kroner pr. aksje.

Fredagens SalMar-bud toppet det oppjusterte NTS-budet med 30 kroner pr. aksje, og NRS-styret meldte like etter mandagens kvartalstall tilfredshet over det høyere budet.

«Det skal imidlertid bemerkes at tilbudet fra NTS er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50 prosent av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar)», het det.

Styret anbefaler NRS-aksjonærene – gitt den betydelige prisforskjellen – om ikke å akseptere NTS-budet, og varsler en formell uttalelse når tilbudsdokumentet fra SalMar er gjennomgått.