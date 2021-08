DNB Markets har to favorittaksjer i sjømatsektoren

-

DNB Markets mener det er positive utsikter for sjømatsektoren, men understreker i en sektoroppdatering at dette i stor grad er reflektert i estimatene. Resultatet er at oppsidepotensialet generelt ser mer begrenset ut.

«Mange av aksjene vi dekker har utviklet seg bra, drevet av gjenåpningsforventninger, lavere tilbud og god etterspørselsrespons i markedet. Ettersom vi ser mindre oppside i flere av aksjene vi følger mener vi investorer må se lenger ut på risikoskalaen for å finne betydelig oppsidepotensial», skriver DNB Market, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset tar dermed et mer nøytralt standpunkt til sektoren, selv om det historisk har vært en positiv trend fra slutten av tredje kvartal mot påskesesongen.

Ifølge TDN Direkt er det fremdeles Lerøy Seafood og Austevoll Seafood som er DNB Markets' toppvalg i sektoren.

Tallknuserne velger også å kutte kursmålet på Salmones Camanchaca fra 68 til 60 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.