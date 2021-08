– Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som vi har sett oppmykning av smitteverntiltakene. Utviklingen var imponerende i kvartalet med om lag 25 prosent høyere laksepris globalt sammenlignet med i fjor, til tross for en relativt høy tilbudsvekst på 9 prosent inkludert salg av frossen laks fra lager i Chile, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i børsmeldingen.

Omorganisering

Mowi Farming sine resultater forbedret seg som følge av høyere priser samt stabile slaktevolum og kostnader. Mowi Consumer Products, selskapets salg- og videreforedlingsdivisjon, hadde nok et godt kvartal med rekordhøye volumer for et andrekvartal.

For å styrke fokus og lederskapsressurser har Mowi valgt å dele selskapets klart største havbruksenhet, Region Midt, i to nye regioner: Midt og Vest.



– Havbruk handler fremdeles i stor grad om detaljer og håndverk. Det gjør at man må være hands-on, særlig i de områdene med biologiske utfordringer. Denne omorganiseringen gjør det mulig for oss å bedre driften fremover i dette viktige området for Mowi, både når det gjelder produktivitet og kostnader, sier Vindheim.

Grønn finansiering

Mowi har inngått en ny 5-årig, grønn bankfasilitet på 1,8 milliarder euro med sitt bankkonsortium i kvartalet på svært attraktive vilkår.

– Bærekraft er dypt forankret i Mowi-kulturen, og jeg er veldig glad for at vi har nådd 85 prosent grønn finansiering med denne avtalen, sier Vindheim.

Oppdrettsselskapet fortsetter satsingen på merkevaresatsingen med lansering i Belgia, Italia og Spania.

– Arbeidet med å differensiere laksekategorien med merkevaresatsningen vår fortsetter ufortrødent videre. Det er svært gledelig å se hvor godt MOWI- produktene blir mottatt av forbrukere i både Europa, Amerika og Asia, sier konsernsjefen.

I andre kvartal rapporterte selskapet om driftsinntekter på én milliard euro og et operasjonelt driftsresultat på 137 millioner euro. Til sammenligning var driftsresultat på 99 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor.

Mowi (Mill. euro) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.000,3 910,9 Operasjonelt driftsresultat 137,1 98,6 Resultat etter skatt 126,9 53,9 Slaktevolum 107.977 104.303