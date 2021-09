Atlantic Sapphire skuffer

Atlantic Sapphire fikk i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), samt biomassejusteringer, på minus 47,2 millioner dollar.

Dette var en forverring fra minus 10,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt på minus 51,5 millioner dollar var langt svakere enn Infront-konsensus på minus 25 millioner dollar.

Selskapet nærmer seg nå ett år med ukentlig slakting, og betjener nå rundt 2.000 utsalgssteder i USA. Samtidig erkjenner Atlantic Sapphire at den første fisken i perioder «har blitt eksponert for suboptimale forhold», og at dagens biomasse er i ferd med å bli optimaliseres for å sikre en konsistent leveranse til kundene.

Ifølge en presentasjon estimerer selskapet nå at 3.000 tonn slaktevolum fra Miami-anlegget kan bli dyttet frem fra andre halvår 2021 til 2022.

Såkalt «full steady state» ventes i andre halvår 2022, og lavere slaktevolumer ventes i løpet av første halvår 2022 grunnet lavere antall fisk.

