Oppdrettsselskapet Proximar Seafood er i en utviklingsfase og har følgelig ingen inntekter. Prosjektene i Japan er imidlertid startet etter planen og utgiftene følger dermed på.

Driftsresultatet endte på minus 5,5 millioner kroner i første halvår mot et tap på 3 millioner samme periode i fjor.

Finansielle kostnader på 13,5 millioner kroner har å gjøre med månedlig verdsettelse av gjeld mellom selskaper (intercompany debt), som igjen har med valutaeffekt å gjøre, skriver selskapet i rapporten.

Proximar Seafood (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -5,5 -3 Resultat før skatt -19,4 -2,8 Resultat etter skatt -17,8 -2,1

Det sendte resultatet før skatt ned til et tap på 19,4 millioner kroner, mot 2,8 millioner i minus i fjor. Resultat etter skatt endte med et tap på 17,8 millinoer mot 2,1 millioner i fjor.

– Vi er fornøyde med utviklingen. Tross pandemien har utviklingen gått etter planen og til budsjett, sier Joachim Nielsen, adm. direktør i Proximar.

Selskapet skriver at det gjennom kvartalet har sett robust etterspørsel etter atlantisk laks i Japan, til tross for at hotell- og restaurantmarkedene er preget.

Når det kommer til gjeldsfinansiering opplyser selskapet at de er i diskusjoner med en rekke japanske banker og finansinstitusjoner, men at disse er blitt noe utsatt grunnet den pågående pandemien.