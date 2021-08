Langt bak forventning

Gustav Witzøes oppdrettselskap SalMar har hatt til vane å levere mye bedre enn analytikernes forventninger. Det var imidlertid ikke tilfellet i andre kvartal.

Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 661 millioner kroner, ned fra 882 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Ifølge konsensusestimater innhentet av Infront forventet analytikerne et driftsresultat på 876 millioner kroner.

– Solid håndverk som har gitt gode biologiske prestasjoner har vært nøkkelen for de sterke segmentresultatene både i Midt og Nord-Norge i andre kvartal. Det som trekker ned for oss i kvartalet er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Ved inngangen av året hadde vi dessverre et langt mørkere syn på markedet og lakseprisen enn det som har viste seg å bli tilfellet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar, og fortsetter:

–Det at vi faktisk undervurderte laksen, og markedet, er hovedårsaken til at vi i dag - totalt sett - ikke leverer et godt nok resultat. På den positive siden har den siste tids utvikling vist oss hvor sterkt laksemarkedet er og vi er optimister i forhold til en fortsatt sterk markedsutvikling fremover.

Fastholder guidingen

Slaktevolumet for kvartalet på 36.600 tonn, noe som gir et operasjonelt driftsresultat pr. kilo på 18,05 kroner.