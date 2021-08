Akva Group slår rederi sammen med konkurrent – investeringsfond spytter inn 100 mill.

Akva Group har inngått en avtale om å slå sammen Akva Marine Services med Abyss Group, ifølge en melding onsdag kveld.

Sammen vil de etablere et av landets ledende servicebåtselskaper for havbruk.

Etter transaksjonen vil Akva Group fortsette som eier i det sammenslåtte selskapet. Som en del av avtalen vil et investeringsfond kontrollert av Icon Capital investere 100 millioner kroner i selskapet, og gjøre ytterligere kapital tilgjengelig for videre vekst.



Adm. dir. i Akva Group, Knut Nesse, er fornøyd med sammenslåingen.



– Kombinasjonen av de to selskapene gir rom for bedre geografisk dekning, økt fleksibilitet i flåten og utmerket karrieremuligheter for de ansatte i selskapene, kommenterer Nesse, i meldingen.

– Med investeringen fra Icon vil selskapet ha en sunn balanse og et utmerket grunnlag for videre vekst. Vi gleder oss til å jobbe med Abyss' eksisterende eiere og Icon for å skape verdier for alle interessenter framover, fortsetter han.

Ville selge

Akva Group meldte i november i fjor at de ønsket å selge Akva Marine Services. I mars meldte selskapet at salgsprosessen var blitt rundt en måned forsinket, før det nå er klart at en annen løsning er på plass.

Covid-trøbbel

Akva Group leverte lavere omsetning og resultat i andre kvartal.

Omsetningen fra 862 til 832 millioner. Verre gikk det ut over inntjeningen. EBITDA dumpet fra 93 til 79 millioner, mens resultatet før skatt falt fra 26 til bare 16 millioner.

Selskapet legger deler av skylden på Covid-19. I børsmeldingen het det at rundt 5 millioner av resultatfallet hadde sin årsak i Covid-19. Effekten er ikke over.