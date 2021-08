Toppsjefene i NRS selger aksjer for 114 mill.

Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon, har i dag solgt 24.037 aksjer i selskapet.

Ola Loe, finansdirektør i Norway Royal Salmon, har i dag solgt 195.361 aksjer i Norway Royal Salmon.

Ramsfjell, som er nærstående til Loe har i dag solgt 44.976 aksjer i Norway Royal Salmon.

Hatlebrekke Invest, som er nærstående til Klaus Hatlebrekke, driftsdirektør Foretningsutvikling i Norway Royal Salmon, har i dag solgt 150.485 aksjer i Norway Royal Salmon.

Alle aksjene har blitt solgt til kurs 275 kroner pr. aksje.

Høstlund har dermed solgt aksjer for 6,6 millioner kroner, Loe har solgt for 66,1 millioner kroner og Hatlebrekke har solgt for 41,3 millioner kroner.

Det er pågående budkrig mellom NTS og SalMar for alle utestående aksjer i NRS. Budet startet på 209 kroner fra NTS, men ble raskt hevet til 240 kroner. Deretter meldte SalMar seg på og kom med et bud på 270 kroner pr. aksje.

Den intense budkampen har synliggjort verdier og i dag prises NRS til 12,1 milliarder kroner. I kroner og øre har drakampen gjort aksjonærene i NRS hele 4,6 milliarder rikere.