Norcod er nå klar med første leveranser av oppdrettstorsk, ifølge en melding.

Etter å ha innledet kommersiell høsting i norsk farvann, har torskeoppdretteren med det generert selskapets første salgsinntekter.

«Enorm milepæl»

Administrerende direktør Christian Riber omtalte den første høstingen som en «enorm milepæl» for det Trondhjemsbaserte selskapet. Den kommer etter fire års intensivt arbeid for å starte opp produksjon fra fiskeoppdrettsforetaket i Nord-Atlanteren.

Norcod forventer ifølge Riber å produsere over 5000 metriske tonn torsk gjennom innhøstingsperioden som løper fra nå og frem til februar.

– Vi har vært nødt til å begynne å høste fisken litt tidligere enn planlagt på grunn av de gode biologiske resultatene. Fisken er i fantastisk form, og de første leveransene tidligere denne måneden ble mottatt med svært positive tilbakemeldinger fra kundene, sier Riber.

– Storparten av de høstede partiene er solgt til en pris som ligger godt over budsjett. Etter hvert som kundene blir kjent med Norcod og produktenes mange fordeler, forventes det at denne prisen kommer til å øke. Markedet ser svært lovende ut de nærmeste månedene, legger han til.

Fisken ble høstet fra det første partiet av yngel som ble overført fra veksttanker til sjøen i januar i fjor.

Ligger godt an

Det neste partiet på 2,4 millioner fisk ble overført til sjøen tidligere i sommer, og skal etter planen høstes i tredje kvartal 2022. Produksjonsmålet for det året er 9000 metriske tonn, som forventes å øke til 25.000 i 2025.

Et ytterligere parti ungfisk som innleder vekstfasen i desember i år, skal overføres til sjøfase våren 2022.

– Med denne tidsplanen ligger vi godt an til å øke produksjonen betydelig gjennom de nærmeste årene. Den store mengden fisk av høy kvalitet som er produsert så langt, gir oss tro på at vi kan overskride salgsambisjonen vår ved å møte markedsetterspørselen, sier Riber.

Svakt kvartal

Norcod leverte 0,7 millioner kroner i driftsinntekter i andre kvartal, sammenlignet med 11,8 millioner i første kvartal.

For hele første halvår kom inntektene dermed inn på 12,5 millioner kroner, mot fjorårets 6,3 millioner.

Driftsresultatet svekket seg også kraftig i perioden fra april til juni og endte med et tap på 18,4 millioner kroner, mot et overskudd på 1,5 millioner i første kvartal. Totalt endte det med et negativt driftsresultat på 19,9 millioner kroner i første halvår.