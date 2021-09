SalMar trekker NRS-bud

SalMars annonserte bud på kurs 270 kroner for alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon (NRS) vil ikke fremmes etter at NTS ASA torsdag passerte 50 prosent, går det frem av en børsmelding.

Tidligere torsdag opplyste NTS om at selskapet hadde kommet seg over 50 prosent av NRS, noe som ville gjøre det umulig for SalMar å oppfylle minsteaksepten på 50 prosent i sitt bud.

«Ettersom denne betingelsen ikke kan oppfylles, vil SalMar heller ikke fremme tilbudet», skriver selskapet i meldingen.

«SalMar konstaterer at tilbudet fra SalMar, som var priset med en vesentlig premie til NTS' pliktige tilbud og etter SalMars vurdering representerte en rettferdig verdsettelse av NRS, ikke vil fremmes for aksjeeierne i NRS, og at synergiene som kunne vært oppnådd gjennom en sammenslåing av NRS og SalMar ikke vil realiseres», heter det videre.

Storeiere som aksepterte

NTS kom seg over 50 prosent i NRS etter at Egil Kristoffersen & Sønner AS torsdag aksepterte budet på 240 kroner pr. aksje, og dermed solgte sine nesten 4,6 millioner aksjer i NRS, tilsvarende 10,51 prosent eierandel. Samtidig har Norway Fresh AS solgt sine nesten 4,5 millioner aksjer (10,32 prosent) for drøyt én milliard kroner.

NRS-sjef Charles Høstlund har for øvrig også akseptert NTS-budet og altså solgt sine drøye 160.000 aksjer for 38,4 millioner kroner gjennom Høstlund Invest AS.

Utviklingen fikk NRS-kursen til å stupe på Oslo Børs, og aksjen ble dagens største taper med over 18 prosent nedgang til 226,50 kroner.