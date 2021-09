Tre meglerhus oppjusterer etter Røkke og Witzøes milliardplaner

Både DNB Markets og Pareto Securities oppgraderer anbefalingen på SalMar til kjøp, fra tidligere anbefalinger om hold, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets skriver innledningsvis i sin analyse at SalMar skuffet på topplinjen i kvartalet som endte lang bak forventning, og begrunner dette med fast prisede kontrakter og oppstartskostnader for prosesseringsanlegg, hvilket DNB Markets anser som midlertidige.

Meglerhuset påpeker også at annonseringen av SalMar Aker Ocean – offshore oppdrettspartnerskap med Aker – hvor Aker vil stå for 1,65 milliarder kroner i kapital, også tilbyr attraktive vekstmuligheter.

– Det er bare å innrømme. Jeg tok feil , sa Kjell Inge Røkke under presentasjonen av selskapet i går. Finansavisens undesøkelser viser at Røkke kan ha gjort et meget godt kjøp med sin investering.

Analytiker Christian Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux mener samarbeidet er en meget god idé og omtaler det som spennende.

SalMar Oppdrettskonsern med hovedkontor på Frøya i Sør-Trønderlag.

Driver med oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Frøya og Aukra.

Konsernsjef er Gustav Witzøe.

Største aksjonær er Gunnar Witzøe og sønn Gustav Magnar Witzøe gjennom Kverva Industrier.

«Vi har oppgradert til kjøp og kursmål opp til 650 kroner SalMar-aksjen, fra tidligere 640 kroner, og dette er basert på sterke underliggende resultater, solid guiding og attraktive vekstmuligheter», skriver DNB Markets.

Det impliserer en oppside på 13 prosent fra åpningskurs fredag. Aksjen stiger 4,5 prosent fra start og er med det over 600 kroner igjen.

Oppgraderer til kjøp

Pareto Securities opprettholder sitt kursmål på 640 kroner aksjen, men oppgraderer anbefalingen til kjøp. Oppgraderingen kommer ifølge analysen som følge av kursfall.

Også Pareto trekker frem etableringen av SalMar Aker Ocean, og kaller det «den største nyheten i gårsdagens presentasjon».

«Til tross for at selskapsverdien før emisjonen på 3,3 milliarder kroner var noe lavere enn vi hadde inkludert, beholder vi verdivurderingen vår ettersom vi ser oppside til nåværende verdi i en potensiell notering», understreker Pareto i analysen.

Attraktivt priset

ABG Sundal Collier fremhever at SalMar-aksjen har handlet flatt over de siste seks månedene, til tross for at deres nærmeste sammenlignbare selskaper er opp 10-20 prosent.

«Vi argumenterer for at markedet kom i forkant av seg selv når det gjelder prising av offshore-potensialet, men aksjen ser nå mer attraktivt priset relativt til sine konkurrenter», mener ABG i analysen.

Samtidig som meglerhuset oppgraderer til kjøp, oppjusteres også kursmålet til 657 kroner aksjen, fra tidligere 645 kroner.