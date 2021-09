Investerer 250 mill. i smolt på Island

Arctic Fish har gjennom datterselskapet sitt Arctic Smolt inngått to separate avtaler om utvidelse av selskapets smoltanlegg på Nordur Botn på Island.

Den ene kontrakten er med Eykt, et islandsk byggefirma som skal prosjektere og konstruere bygningene, og den andre kontrakten er med Eyvi. Planen er at Eyvi skal designe, levere og installere en helhetlig løsning inkludert et vannresirkuleringssystem (RAS), rør og hjelpesystemer for produksjon. Vannet resirkuleres og renses for å sikre vannkvalitet og høy smoltvelferd. En reservekraftstasjon er også en del av prosjektet.

Prosjektet er blant de største private investeringsprosjektene på Vestfjordene, med en estimert kostnad på 24 millioner euro, rundt 256 millioner kroner.



OPP 10 % I AUGUST: Norway Royal Salmon-datteren Arctic Fish har steget nesten 8 prosent siden de ble børsnotert i februar. Her fra et av deres oppdrettsanlegg på Island. Foto: Arctic Fish

Vil doble på tre år

Etter utvidelsen vil stasjonens årlige oppdrettskapasitet være på omtrent 1.000 tonn smolt. Og derifra bør det være mulig å oppdrive cirka 25.000 tonn laks. Byggingen starter med engang myndighetene har gitt sin godkjennelsen, og det er anslått at det vil ta rundt to år å få det ferdig.

Arctic Fish har pr. dags en stab på 70 personer og 10.000 tonn med laks i havet fordelt på tre fjorder. I år det ventet at selskapet vil høste rundt 12.000 tonn.

– Vi vokser raskt som selskap og har som mål å høste rundt 24.000 tonn innen tre år. For å realisere denne veksten og oppnå større fokus på større smolt, som bruker mindre tid til sjøs, ønsker vi å gjennomføre denne utvidelsen, sier Stein Ove Tveiten, konsernsjef for Arctic Fish.



Norway Royal Salmon-datteren Arctic Fish ble overtegnet stort før noteringen på Euronext Growth 19. februar, men aksjekursen har ikke tatt fyr siden da, selv om den har steget nesten 10 prosent siden midten av august. Aksjen handles mandag ettermiddag på 66 kroner, som er opp nesten 5 kroner fra emisjonskursen på 61,20 kroner, en økning på nesten 8 prosent.