The Kingfish Company fikk en høyere salgspris og hadde en større produksjon de seks første månedene i 2021, som resulterte i en omsetningsvekst på 95 prosent, til 3,79 millioner euro, sammenlignet med samme periode i 2020.

Selskapet oppnådde en betydelig forbedring i den underliggende oppdrettsvirksomheten, og i første halvår var bruttofortjenesten 2,2 euro pr. kilo solgt, opp fra 1,6 euro for 2020 som helhet. Det tilsvarer en forbedring på 38 prosent.

I tillegg hadde Kingfish en produktivitet på 0,65 kilo pr. kubikkmeter pr. dag i første halvår, opp 20 prosent fra 2020.

Selskapet satt igjen med en negativ bunnlinje på 3,56 millioner euro, som gjenspeiler utviklingskostnader knyttet til oppskalering av virksomheten, samt den planlagte utvidelsen av kapasiteten i Nederland og USA.

«Vi er i ferd med å doble kapasiteten til mer enn 3.000 tonn i Nederland og er i avanserte stadier av utviklingen av et anlegg på 6.000-8.000 tonn i USA, med sikte på at grunnarbeidet starter mellom Q4 i 2021 og Q1 i 2022», sier Ohad Maiman, adm. direktør i The Kingfish Company i en børsmelding.

The Kingfish Company (Mill. EUR) H1. /21 H2. /20 Driftsinntekter 3,79 1,95 Driftsresultat -4,53 -1,53 Resultat før skatt -4,50 -1,70 Resultat etter skatt -3,56 -1,30