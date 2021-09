Første smoltbasseng klart

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Som følge av at Andfjord Salmon er i ferd med å bygge ut sitt aller første anlegg for landbasert oppdrett genererer selskapet foreløpig ingen inntekter. Selskapet hadde dermed et tap på 7 millioner kroner i andre kvartal, mot 5 millioner på samme tid i fjor.

I løpet av kvartalet har selskapet fullført sitt første basseng for smolt, som snart er klart til å fylles med vann.

I løpet av hele første halvår har selskapet hatt driftskostnader på 14,1 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner i løpet av første halvdel av fjoråret. Økningen skyldes blant annet at selskapet har begynt rekrutteringen av personell.

Andfjord Holding Norsk selskap som driver med lakseoppdrett.

Selskapet har oppdrettsanlegg på Andøya, i Lofoten.

Selskapet har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept, og har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks.

Selskapet ble etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen.