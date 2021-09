Sjømateksporten 5 milliarder foran rekordåret

I løpet av august eksporterte Norge sjømat for 9,6 milliarder kroner, opp 2,3 milliarder kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor, fremgår det av en pressemelding fra Norges Sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 72,9 milliarder kroner, det er 7 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Sammenligner en med rekordåret 2019 ligger 2021-eksporten 5,44 milliarder kroner foran.

Polen, Danmark og Spania er markedene som har tatt den største andelen av de 113.900 tonnene med eksportert norsk laks. Polen var markedet i størst vekst.

– Vi har aldri hatt en sterkere august for lakseeksporten, hverken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren er to av forklaringene. Samtidig ser vi også at hjemmekonsumet øker i flere markeder, noe som har løftet etterspørselen etter laks sammenlignet med august i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd i en kommentar.

Volumet i eksportert torsk økte med 16 prosent til 2.500 tonn, verdt 94 millioner kroner i august. Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i august.