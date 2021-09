Lavere laksepriser

– Signalene fra markedet er at det fortsatt er høye volum, og jeg er litt i tvil om hva prisene blir. Den faller kanskje noe ned, sier en oppdretter til IntraFish, ifølge TDN Direkt.

Forrige uke opplevde en eksportør at man holdt tilbake eksport av fisk til Kina. De tre foregående ukene har vært preget av et nedstengt marked som følger av et nytt smitteutbrudd av Covid-19.

– Det er nok en del mindre fisk som går til Kina. Ikke alle terminaler er stengt, men det har nok fortsatt litt å si at Kina er delvis stengt. Jeg hører at det går en del fryst storfisk, sier en eksportør til IntraFish.

Ifølge TDN Direkt får IntraFish oppgitt følgende laksepriser denne uken: