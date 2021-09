Supermarginer i laks kan stå for fall

DNB Markets mener interessen for Bakkafrost kan få seg et løft de neste dagene i forbindelse med at selskapet inviterer til en to-dagers kapitalmarkedsdag tirsdag og onsdag neste uke.

«Selskapet har over lang tid vist at de er blant dem som oppnår de beste marginene innen sjømatsektoren. Et usikkerhetsmoment fremover er imidlertid i hvilken grad aktivitetene utenfor Færøyene vil påvirke marginbildet på kort og lang sikt», skriver meglerhuset i sin aksjerapport onsdag.

«Dette gjelder spesielt virksomheten i Skottland, som på våre 2021-estimater står for 37 prosent av volumet, men kun 18 prosent av inntjeningen fra oppdrett, samt den nylig lanserte flyfraktvirksomheten», heter det videre.

Om interessen for Bakkafrost har fått seg et løft, er det ikke lett å se av aksjekursen som så langt i onsdagens handel på Oslo Børs er ned over 2 prosent til 726,20 kroner.

DNB Markets har en hold-anbefaling på Bakkafrost med kursmål 740 kroner.