Populære, grønne Lerøy-obligasjoner

Lerøy Seafood Group har i dag gjennomført en plassering av nye senior usikrede grønne obligasjonslån på 500 millioner kroner med forfallsdato 17. september 2026, 500 millioner med forfallsdato 17. september 2027 og 500 millioner med forfallsdato 17. september 2031.

Det fremgår av en melding torsdag.

Transaksjonen var betydelig overtegnet. Obligasjonslånene har en rente på 3m Nibor + 1,00 prosent pr år for 5 års transjen, 3m Nibor + 1,15 prosent pr år for 6 års transjen og fast rente 3,35 prosent pr år for 10 års transjen.