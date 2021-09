Kutter kraftig i Aker Bio-kursmål etter resultatvarsel

Aker BioMarine ble straffet med et kursfall på 8,3 prosent til 44,45 kroner etter å ha skuffet markedet med et resultatvarsel torsdag formiddag. Bare én aksje falt mer i dagens handel.

2021-produksjonen av offshore krill peker nå mot 40-45.000 tonn, mot 45-50.000 tonn som ble anslått i rapporten for andre kvartal.

– Det er skuffende

Justert EBITDA-margin ventes til 15-17 prosent i 2021. Dette er langt under 2020-marginen på 27 prosent, og det var ventet at 2021 ville havne like under 2020.

– Det er skuffende, og det er jo en kraftig reduksjon av den tidligere guidingen, sa analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities til Finansavisen tidligere torsdag.

– Sånn jeg ser det akkurat nå, kommer jeg nok til å redusere mine justerte EBITDA-estimater med 40 prosent, la han til.

Kutter kursmålet

Og en oppdatering etter stengetid viser ifølge TDN Direkt at nedjusteringen har gått hardt utover kursmålet, som er kuttet fra 100 til 60 kroner.

Pareto gjentar likevel kjøpsanbefalingen, ettersom meglerhuset selv etter dagens nedtur ser rundt 35 prosent oppside i aksjen.

Ifølge oppdateringen har Kjølås Johannessen også lagt inn økt kapitalkostnad for å reflektere økt finansiell og operasjonell risiko.