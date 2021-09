Fire meglerhus kutter kursmålet etter torsdagens nyheter

Torsdag gikk Aker BioMarine ut med et resultatvarsel, noe som førte til at aksjen falt over 8 prosent på Oslo Børs.

Nå kutter Arctic Securities sin anbefaling fra kjøp til hold samtidig som kursmålet senkes fra 80 til 50 kroner. Tallknuserne i SEB kutter kursmålet fra 90 til 70 kroner og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge TDN Direkt.

SEB skriver i sin analyse at selv om andre halvår 2021 ser ut til å bli en tøff periode, forblir likevel det langsiktige potensialet spennende. Samtidig understreker meglerhuset at selskapet trenger mer tid for å materialisere potensialet.

DNB Markets senker kursmålet fra 65 til 45 kroner og minner om at aksjen handles til 19-11 ganger 2021-2022 EV/EBITDA. Pareto Securities har kuttet kursmålet fra 100 til 60 kroner og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ny guiding

2021-produksjonen av offshore krill peker nå mot 40-45.000 tonn, mot 45-50.000 tonn som ble anslått i rapporten for andre kvartal. Justert EBITDA-margin ventes til 15-17 prosent i 2021. Det er langt under 2020-marginen på 27 prosent, og det var ventet at 2021 ville havne like under 2020.

– Det er skuffende, og det er jo en kraftig reduksjon av den tidligere guidingen, sa analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities til Finansavisen torsdag.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 43,85 kroner, ned 1,4 prosent.