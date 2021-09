Tar tak i lakselusa – vil utrede nullutslipp

Regjeringen lanserer en handlingsplan med tiltak mot de viktigste truslene for villaksen, går det frem av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet fredag.

– Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overutnyttelse og fremmede fiskearter som pukkellaks, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en kommentar.

– Villaksen kan nå bli rødlistet i Norge for første gang. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, legger han til.

Rømt oppdrettslaks og lakselus regnes ifølge meldingen som de to største truslene for villaksen.

– Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, sier Rotevatn.

Planen inneholder også tiltak mot en rekke andre påvirkningsfaktorer. Eksempelvis skal utfisking av rømt oppdrettslaks økes. Videre skal det utredes nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks, samt hindre at rømt oppdrettslaks gyter.