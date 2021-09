Store laksevolumer og transporttrøbbel

Markedet ser stabilt ut, men med muligheter for priser som går litt opp fra det vi har sett de foregående ukene, sier en eksportør til IntraFish fredag.

En annen eksportør IntraFish snakket med denne fredagen forteller om høye volum som skal ut.

– Det har vært de høyeste volum med fisk de siste ukene. Det er helt sinnssykt, forteller han.

Han tror på «all-time high» neste uke.

Til tross for høye volum som skal ut, blir det meldt om transporttrøbbel.

– Markedet er sterkt, men det er transportmangel for å få fraktet all fisken. Det ser ut til å være verst fra Trøndelag til Finnmark. De får ikke fraktet all fisken sørover, forteller eksportøren.

To oppdrettere IntraFish har snakket med forteller om priser som holder seg stabile fra forrige uke, men en av de bemerker seg også at det er store volum.

– Prisene var lavere i fjor på mindre volum, så vi skal være fornøyde, forteller han.

Lakseprisene IntraFish har fått oppgitt denne uken: