Nordea Markets oppgraderer Bakkafrost

Bakkafrost har steget 30 prosent det seneste året, men Nordea Markets er overbevist om at aksjen skal videre opp og gir selskapet en kjøpsanbefaling fra tidligere hold. Samtidig blir kursmålet satt til 830 kroner pr. aksje. Det vil i så fall være en oppgang på rundt 10 prosent fra dagens nivå.

Bakkafrost har invitert til et todagers kapitalmarkedsdag tirsdag og onsdag denne uken, og Nordea forventer at det færøyske selskapet blant annet vil presentere planer for oppdrett offshore.

Et usikkerhetsmoment fremover som DNB Markets er urolig for er i hvilken grad aktivitetene utenfor Færøyene vil påvirke marginbildet på kort og lang sikt. Derfor DNB gitt selskapet en hold-anbefaling og gitt dem et kursmål på 740 kroner pr. aksje.