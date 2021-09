Vil investere 6,2 mrd. danske kroner

Bakkafrost vil ha et investeringsprogram på 6,2 milliarder danske kroner mellom 2022 og 2026, fremgår det av materialet til selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag.

Selskapet målsetter å øke produksjonen av atlantisk laks med over 40 prosent i løpet av de neste fem årene, gjennom en kombinasjon av bedre utnyttelse av lisenser, samt bedre bruk av lisensene ved å bruke større smolt.

"Bakkafrost planlegger også å investere i forbedring av et prosesseringsanlegg, effektivitet, produktivitet og kvalitet, med fokus på å forbedre evner som støtter Bakkafrosts generelle merkevarestrategi og for å bedre møte behovene til sluttbrukermarkedet", heter det.

Investeringsplanen er ventet å bli finansiert gjennom en kombinasjon av operasjonell kontantstrøm og tilgjengelig finansiering. Selskapet opprettholder også sin "bærekraftige utbyttepolitikk", fremgår det av meldingen.

Bakkafrost beskriver videre alternative oppdrettssatsinger som kapitalintensivt sammenlignet med konvensjonell lakseoppdrett.

"Følgelig kreves forutsetninger med høy margin for å oppnå en tilfredsstillende avkastning. (…) Bakkafrosts verdikjede er godt forberedt til å legge til slike prosjekter når den konvensjonelle kapasiteten er tømt og velprøvd teknologi blir tilgjengelig. Ettersom det forventes å bli introdusert begrenset med kapasitet fra konvensjonelle og alternative oppdrettsmetoder i løpet av de neste fem årene, forventer Bakkafrost at det stramme markedet for sine lakseprodukter vil fortsette", heter det.