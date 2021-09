Freiberg har fått ny jobb

Bare dager valgnederlaget annonserer tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at han har fått ny jobb. Nå skal den avtroppende stortingsrepresentanten for FrP tilbake til hjemtraktene i Nordland, nærmere bestemt Sortland. Der skal han være samfunnskontakt i Holmøy Maritime, melder ilaks.

– Det å få denne muligheten er fantastisk. Holmøy er en stor og viktig bedrift i nord som er ekstremt fremoverlent og innovativ. De har over tid investert i de mest moderne fiskebåtene vi har i Norge, samtidig som de har bygget opp en havbruksaktivitet som er betydelig, sier Freiberg i en pressemelding.

Holmøy Maritime sysselsetter rundt 300 årsverk, og Freiberg vil få ansvar som samfunnskontakt som omfatter fire trålere og 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker, skriver ilaks.

– Vi er svært glade for å få Kjell-Børge Freiberg med på laget. Hans erfaring og kunnskap vil være viktig for oss i utviklingen av selskapet, sier konsernsjef Knut Holmøy i Holmøy Maritime.

Søkte på Nordlandssykehuset

Kjell-Børge Freiberg overtok som olje- og energiminister etter Terje Søviknes i august 2018 og var minister frem til desember året etter. Før det var han FrPs første ordfører i Nordland, fra 2007 til 2015 i Hadsel kommune, før han ble valgt inn på Stortinget i 2017.

Freiberg ble av FrPs nominasjonskomite i Nordland innstilt på topp, men ble vraket under selve nominasjonsmøtet. Etter dette kunngjorde han at han ville trekke seg fra politikken.

Freiberg var også en av søkerne til jobben om direktør ved Nordlandssykehuset tidligere i år, men da konkluderte styret, med leder Odd Roger Enoksen i spissen, at prosessene ikke førte frem til noen ansettelse. Det førte til at den Paul Martin Strand fortsatte som direktør for sykehuset, selv om han skulle ha gått av med pensjon i august i år.