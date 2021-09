Skal øke produksjonen med ny fasilitet

Nordic Halibut har startet konstruksjonen av en nytt «grow-out»-fasilitet i Grønset, Møre & Romsdal.

Det fremgår av en melding torsdag.

Nordic Halibut opplyser at kombinert med allerede produserende lisenser, vil dette sikre produksjonskapasiteten for realisering av fase-1 oppskaleringsplanen for 4.500 tonn HOG i volum i 2026, både i sjø og på land.

Sjømerder, førtøyninger, garn, kameraer og forautomater blir for øyeblikket installert og det er ventet at første visk vil settes i sjøen ved Grønset i fjerde kvartal 2021.