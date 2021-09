DNB Markets lot seg ikke imponere nevneverdig av kapitalmarkedsdagen i Bakkafrost

DNB Markets er ute med en analyse på Bakkafrost hvor tallknuserne, ifølge TDN Direkt, gjentar sin hold-anbefaling og kursmål på 740 kroner. Det skjer i etterkant av Bakkafrosts kapitalmarkedsdag tirsdag.

Ifølge DNB Markets ble det på kapitalmarkedsdagen klart at Bakkafrost vil fortsette å investere i den tradisjonelle verdikjeden, noe som gjør at slaktevolumet er antatt å vokse til 150.000 tonn i 2026.

Bakkafrost vil ha et investeringsprogram på 6,2 milliarder danske kroner mellom 2022 og 2026 - drøyt 8,5 milliarder norske kroner etter dagens vekslingskurs. Ifølge Bakkafrost vil implementeringen av investeringsplanen være avgjørende for den skotske virksomheten, og målet er å bli det mest bærekraftige og lønnsomme selskapet i Skottland.

Troverdig plan

DNB Markets mener omstillingsplanen som ble presentert for Skottland virker troverdig. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset justert sine estimater for å gjenspeile en midlertidig økt råvarekostnad for ASC-sertifisert fiskemel og høyere renter på tilleggsinvesteringer. Tallknuserne tror det vil bli kompensert for gjennom økt vekst på lang sikt.

Fredag omsettes Bakkafrost for 756,60 kroner, opp 1,3 prosent.