Mowi har mandag signert den bærekrafttilknyttede kredittfasiliteten på 1.800 millioner euro med flere banker, ifølge en melding.

Vilkåret for fasiliteten er en egenkapitalandel på minst 35 prosent, og fasiliteten inkluderer en opsjon for å øke beløpet med 300 millioner euro over femårsperioden.