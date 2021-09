Mowi melder om store fisketap

Oppdrettsgiganten Mowi opplyser tirsdag at så mye som 450.000 fisk i markedsstørrelse kan være tapt i forbindelse med det varme været og algeoppblomstringen i østlige Canada, skriver IntraFish onsdag.

Nå viser det seg at så mange som 450.000 av de 900.000 individene kan være tapt.

«Mowi har ikke kommunisert hva dette tapet vil bety i kroner og øre, men fisk i markedsstørrelse er rundt 4–5 kilo, og tatt i betraktning denne ukes laksepris i Norge på 48 kroner kiloet, er tapet betydelig og i størrelsesorden over 100 millioner kroner», skriver IntraFish.

Var forsikret

Etter bransjesiden publiserte saken ringte selskapets kommunikasjonsdirektør Ola-Helge Hjetland for å avdramatisere situasjonen. Han sier blant annet at tapet deres er langt fra 100 millioner kroner, som IntraFish beregnet.

– Fisken var forsikret, sier Ola-Helge Hjetland, som sier at de foreløpig ikke vet nettoeffekten, men at det er langt unna det anslåtte beløpet.

Han legger til at dersom dette hadde vært et stort, finansielt tap for den, ville selskapet ha sendt børsmelding.