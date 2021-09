Statt Torsk sikret 63 millioner

Statt Torsk har gjennom det heleide datterselskapet Stokkeneset Reiarlag inngått en avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 millioner kroner, opplyser den Stad-baserte torskeoppdretteren.

Midlene er sikret til markedsmessige betingelser, og skal brukes til finansiering av fôrflåter og arbeidsbåter til 70 millioner kroner.

Selskapet venter å ta levering av tre flåter og to båter i perioden fjerde kvartal 2021 til tredje kvartal 2022, og legger til at det er godt i rute for å nå målet om en årlig produksjon på 12.000 tonn i 2024.