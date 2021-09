- -

Barclays har startet dekning av sjømataksjene Mowi, SalMar og Lerøy Seafood.

Ifølge TDN Direkt anbefales det overvekt i Mowi med et kursmål på 298 kroner, Salmar får en nøytralanbefaling med et kursmål på 596 kroner mens det anbefales undervekt i Lerøy Seafood samtidig som aksjen får et kursmål på 70 kroner.

Mandag sluttet Mowi på 237,70 kroner, SalMar endte på 596,80 kroner mens Lerøy Seafood sluttet på 76,24 kroner.

I et intervju med Finansavisen for få dager siden understreket Kepler Cheuvreux at gjenåpning og lav tilbudsvekst skaper medvind for lakseoppdrettere.

– Laksemarkedet blir sannsynligvis enda strammere denne høsten, men viktigere er det at lønnsomheten vil holde seg høy de neste årene som følge av begrenset produksjonsvekst i Norge, sa Martin Guri, som leder Kepler Cheuvreux' gruppe for nordisk strategi. SalMar ble beskrevet som favoritten.