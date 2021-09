En av dagens store vinnere på Oslo Børs var fiske-techselskapet Akva Group.

Aksjen var på det meste opp 21,8 prosent til 95 kroner i dag før den falt noe tilbake til en oppgang på 12 prosent.

Det skjedde etter to børsmeldinger fra selskapet.

Den første handler om at selskapet får inn Israel Corp som ny aksjonær til en emisjonskurs på 96,50 kroner.

I tillegg sendte selskapet også ut en melding om at de har signert kontrakten med AquaCon. Den kan gi leveranser for 1,3 milliarder kroner til et landbasert oppdrettsanlegg i Maryland, USA.



Israelere gjorde Teigen & Co. 207 mill. rikere



Det israelske investeringsselskapet blar opp 322 millioner gjennom en emisjon og kjøper også aksjer av eksisterende eiere for inntil 209 millioner.

Det kommer godt med når Akva Group nå ønsker å vokse innenfor leveranser til landbasert oppdrett:

– Det er kapitalkrevende og det er bra å få tilgang til internasjonal risikokapital, for det norske kapitalmarkedet vil ikke kunne løfte dette alene, sier Akva Group-sjef Knut Nesse i et intervju med Finansavisen TV.

Akva Group-sjefen forteller at israelerne kan øke eierandelen sin videre opp fra 15 prosent:

– Tilbudsdokumentet er konstruert slik at det er 10 prosent gjennom emisjonen og så har de sikret seg retten til ytterligere fem prosent gjennom en back-stop-avtale. Så har de reservert seg retten gjennom å kjøpe seg opp til inntil 19,9 prosent hvis andre vil selge til 96,50.

Skal lage investeringsplattform

Nesse forteller at Akva Group har levert utstyr til oppdrett på land i rundt ti år, men at slike anlegg er kostbare og at en stor vekst i denne sektoren vil kreve mye kapital.

– Det er veldig kapitalintensivt. Skal man sette opp et anlegg som produserer 10.000 tonn laks på land krever det fort investeringer på to milliarder kroner.

Akva Group-sjefen mener også at det de neste ti årene trolig vil være en underdekning i laksemarkedet på 700.000 til 800.000 tonn, sammenlignet med det tradisjonell oppdrett kan levere. Dermed må man enten ty til offshore eller landbasert oppdrett for å mette markedet, mener han.

– Vi mener markedet for landbasert matfisk, altså laks på fire-fem kilo, kommer fremover, fortsetter han.