Salmones Camanchaca vil hente 260 mill.

I et ekstraordinært styremøte onsdag besluttet styret å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling 18. oktober, for blant annet å få tilslutning for en kapitalutvidelse på 30 millioner dollar, tilsvarende 263 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding onsdag kveld.

Formålet med kapitalutvidelsen er å skaffe penger til investeringsplanen for 2021 til 2023 og for å styrke selskapets finansielle posisjon, heter det videre.