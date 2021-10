Sikrer lokasjoner for nye landbaserte anlegg

Nordic Halibut har signert en avtale med grunneiere for å sikre lokasjoner for selskapets nye landbaserte anlegg som skal bygge på Torjulvågen i Tingvoll, Møre & Romsdal, opplyses det i en melding.

Transaksjonen vil muliggjøre en realisering av fase to i volumplanen for å nå 9.000 tonn slaktevekt. Kombinert med eksisterende fasiliteter vil selskapet ha kapasitet til å sette ut over to millioner fisk i sjø pr. år.

Konstruksjonen vil starte i andre kvartal 2022 og produksjonen vil gradvis fases inn i 2023 og 2024.