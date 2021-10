Starter dialog om sammenslåing av NRS og SalmoNor

Styret i NTS har besluttet å innlede strategisk dialog med NRS om en mulig sammenslåing av NRS og SalmoNor, ifølge en melding torsdag.

NTS er største enkeltstående aksjonær i NRS og eneaksjonær i SalmoNor. SalmoNor er resultatet av en pågående fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk og SalmoNor, to selskaper som er 100 prosent eid av NTS.

SalmoNor estimerer et totalt oppdrettsvolum i 2021 på cirka 37.000 tonn slaktevekt. Initielle diskusjoner er innledet mellom ledelsen i NTS og NRS, men den mulige transaksjonen er ennå ikke diskutert med styret i NRS.

«NTS og ledelsen i NRS ser betydelig potensial for synergier i en sammenslåing av de to selskapene, som vil etablere en fullt integrert, storskala lakseprodusent med en attraktiv lisensportefølje i regioner med høy kapasitet. Kombinert vil NRS og SalmoNor ha et oppdrettspotensial på cirka 100.000 HOG i Norge og forventet 24.000 HOG på Island gjennom Arctic Fish», fremgår det av meldingen.

Ledelsen i begge selskapene ser et klart rasjonale for og verdiskapende potensial i en sammenslåing av SalmoNors operasjonelle praksis med NRS' vekstmuligheter. NTS og NRS vil offentliggjøre ytterligere detaljer rundt en potensiell transaksjonsstruktur og tidslinje når dette er klart, opplyses det.