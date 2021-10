NRS-sjefen går på dagen

Konsernsjef i Norway Royal Salmon, Charles Høstlund, trekker seg fra stillingen som konsernsjef, ifølge en melding torsdag.

Klaus Hatlebrekke, for tiden konserndirektør forretningsutvikling, trer inn som midlertidig konsernsjef fra og med i dag.



«Ettersom selskapet går i gang med en strategisk dialog med NTS angående mulig sammenslåing med SalmoNor, er Charles Høstlund og styret enige om at det er et naturlig tidspunkt for å bytte konsernsjef», heter det.

Charles Høstlund vil fortsette som styremedlem i Arctic Fish og tilknyttede oppdrettsselskaper i Norge. Han vil i en overgangsperiode forbli tilgjengelig for styret og ledergruppen i NRS.

– Jeg vil takke Charles Høstlund for engasjementet og prestasjonene og ønske ham lykke til i fremtiden, sier Helge Gåsø, som er styreleder i NRS.