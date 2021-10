Havnespy legger demper på hummerfisket

Hummerfisket startet 1. oktober.

– Det vi er urolige for, er at utstyr, for eksempel hummerteiner, kan bli infisert. Og når man så tar disse opp og fisker andre plasser, så kan det bli ført videre, sier naturforvalter Cathrine Stabel Eltervåg i Stavanger kommune til NRK.

– Dette er en føre-var situasjon fordi vi ønsker ikke at dette skal spre seg, sier hun.

Havnespy er en japansk sjøpung som har spredt seg. Arten formerer seg raskt og er giftig. Den brer seg som et teppe og kveler artene som ligger under, for eksempel skjell, opplyser Statsforvalteren i Rogaland.

Det er bekreftet funn av den fryktede og uønskede arten både utenfor Bergen og i Rogaland.