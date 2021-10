Kjempehopp for sjømateksporten

Norge eksporterte 135.800 tonn laks for 7,8 milliarder kroner i september, ifølge en melding fra Norges Sjømatråd tirsdag.

Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med september i fjor.

– En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal. Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 10 prosent, eller 7,9 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor.

Kina og Italia

– Kina og Italia er markedene som har hatt størst vekst i verdi så langt i år. Dette var land som ble sterkt preget av pandemien I fjor. I år ser vi at konsumet har økt sterkt i begge disse markedene, sier Paul T. Aandahl.

Det ble eksportert 6.700 tonn ørret til en verdi av 421 millioner kroner i september. Verdien økte med 55 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Det ble eksportert 2.300 tonn fersk torsk til en verdi av 103 millioner kroner. Det er en økning i volum på 30 prosent og verdien økte med 20 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med september i fjor.