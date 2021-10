Eiendomsmagnat, hotellkonge og investor Olav Thon (98) har investert i Gaia Salmon – et havbruksselskap som satser på landbasert oppdrett på Helgelandskysten.

Thon sier han går inn som «en betydelig, men ikke dominerende, aksjonær i Gaia Salmon» og har investert maksbeløpet det var plass til i den nå fullførte emisjonen.

Hotellkongen tegnet seg for like i underkant av 10 prosent av emisjonen på totalt 20 millioner kroner og investerte følgelig 2 millioner kroner i selskapet. Kilder Finansavisen har snakket med forteller at Thon er interessert i å være med på kommende runder.

– Jeg ser at selskapet vil løse en del av utfordringene laksenæringen står overfor. Dessuten har jeg tro på Træna, og jeg har tro på folkene som står bak, sier Olav Thon i en pressemelding.

Dette er første gang Thon investerer i havbruksnæringen.

Tillatelse klar

Gaia Salmons emisjon ble fulltegnet og sørger for nødvendig kapital til å starte grunnarbeidene for første fase av landbasert oppdrett på Helgelandskysten.

Oppdrettsselskapet har allerede på plass en produksjonstillatelse på 7.200 tonn for den landbaserte satsingen i øykommunen Træna på Helgelandskysten. Selskapets ambisjon er en landbasert matfiskproduksjon på 50.000 tonn i løpet av en tiårsperiode.

Bak satsingen står havbruksnavn som Roald Dolmen, tidligere styremedlem i børsnoterte NTS, og Geir Skarstad, familien Bjørkan, en rekke lokale aksjonærer – i tillegg til Thon, som går inn som langsiktig investor.

Hotellkongen avslører at han har holdt øye med oppdrettspionér Roald Dolmen over tid. Dolmen har siden 70-tallet vært en del av lakseeventyret på Namdalskysten, og tror Gaia blir et nytt industrieventyr.

I januar ble det kjent at Roald Dolmen trakk seg fra jobben som leder for strategi og forretningsutvikling i NTS. Like etter kjøpte han 33,3 prosent av aksjene i Gaia Salmon.