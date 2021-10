Påvist ILA i NRS-område

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA, og er allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten vil snart starte opp. Slakting av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

I morges rapporterte NRS at det slaktet over 11.000 tonn i tredje kvartal.