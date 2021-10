Lørdag kveld gjester Gustav Magnar Witzøe (28), Norges rikeste hvis man ser på skattelistene, Fredrik Skavlan og gir sitt første TV-intervju på TV 2.

Der sier SalMar-arvingen at han ikke har noe med den daglige driften å gjøre, til tross for at han sitter på aksjer i selskapet verdt milliarder.

– Jeg har vokst opp med å se på pappa og hvor mye motivasjon som kreves for å få det til, så jeg tror ikke at jeg er riktig mann på riktig sted akkurat nå for å gjøre det. Da er det bedre at noen som er ordentlig skikket og motivert for den jobben, tar den jobben, sier til Skavlan.



Witzøe har likevel to års erfaring fra arbeid fra lakseoppdrett etter å ha vært skolelei da han var ferdig med videregående.

– Så da begynte jeg å jobbe med lakseoppdrett og matet fisk på sjøen. Jeg jobbet med det i to år, og det er en av de artigste jobbene jeg har hatt.

Investerer i startups

I dag jobber han som investor, med en rekke utleieleiligheter og så involverer han seg i oppstartsbedrifter, uten at det er penger som er drivkraften.

– Det er vanskelig å bli motivert av penger, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg blir mer motivert av å investere i selskaper som har en idé de vil utvikle, og å få være med på reisen til unge gründere som har en fantastisk idé. Det motiverer meg i større grad, sier han til Skavlan.

Selv om han er blant Norges rikeste, mener han likevel at penger ikke løser alt her i verden.

– Jeg tror penger løser det penger løser. Lykke tror jeg er vanskelig å kjøpe for penger. De ekte tingene i livet, som handler om vennskap, kjærlighet, relasjoner, opplevelser sammen med andre, er vanskelig å få kjøpt med penger. Og det er jeg egentlig ganske glad for, sier han.

– Forskjell på penger og verdier

– Kan du gjøre hva du vil med pengene, spør Skavlan.



– Det er stor forskjell på penger og verdier, og det meste av den formuen står jo i laks, fabrikker eller biler. Det er jo verdier stort sett.

– Jeg kan jo prøve å selge det og investere i bitcoin og film, men jeg tror det kanskje er en hjemme som ville blitt litt forbanna, sier han.



Når han får spørsmål om det kan være vanskelig å finne en mening når man ikke har bygget opp alt selv, svarer Witzøe at det i så fall må være definisjonen på et luksusproblem.

– Når du får så mye i fanget, så har du et ansvar for å forvalte det riktig. Det er jo store verdier, man skal ha respekt for det som er skapt og arbeidsplasser det har. Sånn sett ser jeg på det som et stort ansvar, og det kan av og til tynge litt, men som sagt så er det ingen synd på meg, sier han til Skavlan.