Nye lisenser til Arctic Sea Farm

De islandske myndighetsorganene MAST og Umhverfisstofnun har begge foreslått nye oppdrettslisenser til Arctic Sea Farm, som er et heleid datterselskap av Arctic Fish Holding AS, for 4.000 tonn maksimalt tillat biomasse (MTB) i Arnarfjordur.

Dette er en ny lisens i fjorden og på en lokasjon som Arctic Sea Farm ikke har hatt drift før.

Lisensforslaget er det siste steget i søknadsprosessen og interessenter har nå frist til 9. november 2021 til å komme med kommentarer, opplyses det.