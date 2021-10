Det slovenske formannskapet i EU bekreftet på Twitter tirsdag at EU-landene har kommet fram til en avtale om fiskekvoter i Østersjøen. Forhandlingene har pågått i lang tid.

Kvoten for torsk i Den vestlige Østersjøen kuttes med 88 prosent neste år. Ifølge avtalen kan det tas 489 tonn torsk i området. EU-kommisjonen ville gå lengre og kutte 92 prosent til 324 tonn torsk.

Sildekvoten halveres til 788 tonn sild neste år i Den vestre Østersjøen. Også laksekvoten for det meste av Østersjøen settes markant ned med 32 prosent til 63.811 tonn.

– Katastrofe

Den danske fiskeriministeren, Rasmus Prehn (S), sier at han ikke tror fiskerne blir glade for avtalen.

– Vi er enige om å ta de nødvendige skritt for å passe på våre fiskebestander. Det blir markant lavere kvoter for torsk og sild. Kvotene er likevel ikke så lave som EU-kommisjonen hadde lagt opp til, sier Prehn.

– Dette er en katastrofe for tysk fiskeri, sier Christopher Zimmermann, som leder Thünen-instituttet for baltisk sjøfiske og gir råd til EU.

Danske fiskerier frykter konkurser.

– Det er et slag i ansiktet for alle de medlemmene våre som hører hjemme i Østersjøen. Dette trekker teppet helt vekk under fiskeriet i området, sier Svend-Erik Andersen, leder for Danmarks fiskeriforening.

Takker EU

Flere miljøverngrupper takker EU for kuttet, mens noen mener det kan være for sent.

– Dette vil ikke hindre kollapsen i det baltiske økosystemet, der ikoniske fiskestammer forsvinner foran øynene våre, sier Andrea Ripol i gruppa Seas at Risk til nyhetsbyrået AFP.