Kilder gir et sprikende bilde av lakseprisene denne fredagen, men én oppdretter forteller om høye priser og godt trykk fra nye kjøpere. En eksportør mener prisen skal rundt én krone opp fra forrige uke, skriver IntraFish fredag etter sin ukentlige ringerunde blant oppdrettere og eksportører.

En eksportør forteller til IntraFish fredag ettermiddag at prisene ligger stabilt fra forrige uke.

– Det lå an til en stigning frem til kronesvekkelsen torsdag. Da falt det med nesten to kroner i valutaene, både i dollar og euro. Da forsvant hele oppgangen, slik vi tolker det nå, sier vedkommende.

– En «pain in the ass»

Eksportøren legger til at den lille fisken går godt, men at det går trått med større fisk.

– Er det fortsatt vanskelig å skaffe seg transport av fisken?

– Ja, det er vedvarende store transportutfordringer. Det å skaffe biler i nord er et mareritt, og det å få fisken fra nord og sørover er en «pain in the ass», for å si det på godt norsk, sier vedkommende.

To oppdrettere melder om prisoppgang. Én av dem forteller at vedkommende er usikker på hvordan den kommer til å lande, mens den andre melder om en god oppgang fra forrige uke:

– Positivitet er det jeg opplever. Vi skal opp et par kroner, i alle fall.

IntraFish får opplyst følgende priser: