Innsidere kjøper for millionbeløp i Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire-innsiderne Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik har, gjennom deres felleseide selskap Alsco AS, kjøpt 100.000 aksjer i Atlantic Sapphire til en gjennomsnittskurs på 33,7 kroner stykket, tilsvarende 3,37 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Alsco AS nesten 9,94 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,9 prosent. I tillegg eier Johan E. Andreassen personlig litt over 1,07 millioner aksjer i selskapet og litt over 311.000 aksjeopsjoner.

Analytiker halverte kursmålet

Onsdag formiddag ble det kjent at Kepler-analytiker Christian Olsen Nordby kutter kursmålet på Atlantic Sapphire fra 60 til 30 kroner samtidig som han gjentar sin hold-anbefaling. Han frykter nå en kjempe-emisjon i oppdrettsselskapet.

Aksjen faller 3,9 prosent til 35 kroner. I løpet av onsdagen har aksjen vært nede i 32,20 kroner.