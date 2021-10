– Det ser veldig bra ut med en sterkere krone

En oppdretter forteller til IntraFish fredag ettermiddag at lakseprisen kryper noe oppover, men holder seg på et stabilt nivå. Det skriver IntraFish fredag.

– Det ser veldig bra ut med en svekket valuta og sterkere norsk krone. Prisene har krøpet opp mot øvre del av 50-tallet, forteller han.

Oppdretteren oppgir priser på 57 kr/kg for 3–4 kilo, 58 kr/kg for 4–5 kilo, og 59 kr/kg for 5–6 kilo. Det er på samme nivå som prisene IntraFish fikk oppgitt forrige fredag.

En annen oppdretter oppgir lignende priser, og forteller at de ser en liten oppgang på grunn av valutaendringer.

For 6+-laks opplyser vedkommende om litt høyere priser, og skiller 6+ fra 7+. For 7+-laks oppgir han en pris på 67–68 kr/kg.

Eksportørene IntraFish har snakket med, melder om det samme prisnivået.

Prisene IntraFish har fått oppgitt: